Ruud-kamp startar seinare enn anteke i Australia

sport

Dei to første kampane på Ruuds bane i Melbourne, har drege veldig ut. Den første, i kvinneklassen, gjekk over nesten 2,5 time, og kamp to (herresingle) varte i tre timar og 15 minutt.

Før Ruud skal i gang i 1. runde, vil ytterlegare to spelarar vere i aksjon på banen hans i Australian Open.

– Uansett kven det er, møter ein alltid gode spelarar i Grand Slam. Jordan Thompson blir ein tøff motstandar. Han spelar på heimebane og har sikkert lyst til å gjere det bra. Vi har spelt mot kvarandre i to tøffe kampar tidlegare, og eg må vere førebudd på at det blir slik igjen, sa Ruud om trekkinga.

(©NPK)