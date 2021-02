OL-arrangøren i Tokyo deler ut 150.000 kondom trass krav om avstand

sport

Det kjem fram i ei handbok for utøvarane som vart sleppt av OL-arrangøren tysdag, skriv nyheitsbyrået AFP. Det er laga strenge reglar for kva deltakarane kan gjere under Tokyo-leikane i juni og juli.

Målet er å unngå smitteutbrot under OL. Utøvarane får mellom anna ikkje ha sosial omgang med andre, handhelse eller gjere «high fives». Og om ein bryt reglane, risikerer ein å bli kasta ut av leikane.

Samtidig kan det sjå ut til at aktivitet i sengehalmen ikkje blir forboden. OL-organisasjonen opplyser at 150.000 kondom blir delte ut til utøvarane, akkurat slik planen var før koronautbrotet.

Men samtidig som ein opnar opp for møte av det intime slaget, blir deltakarane oppmoda til å avgrense kontakten med andre menneske så mykje som mogleg.

– For dei som har vore i OL før, kan vi fortelje at erfaringa denne gongen vil bli annleis på fleire måtar, heiter det mellom anna i handboka.

(©NPK)