sport

Det internasjonale skiforbundet (FIS) opplyste tysdag ettermiddag at kombinasjonen på onsdag blir flytta til måndag 15. februar.

Kvinnenes super-G vart tysdag utsett på grunn av tjukk tåke. Den vil no gå torsdag formiddag før herrane skal i aksjon i same disiplin like etterpå.

(©NPK)