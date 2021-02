Landslagssjefen føre skiskyttar-VM: – Betre enn nokon gong

sport

Det fastslår landslagssjef Per Arne Botnan kort tid før det brakar laus i Pokljuka. Han har sett norske utøvarar vinne 19 av 30 individuelle verdscupkonkurransar så langt i sesongen.

Særleg på herresida har det vore oppsiktsvekkjande sterke resultat.

– Vi har fleire utøvarar som har vunne verdscuprenn og fleire som har vore på pallen. Vi har òg hatt fleire i topp seks enn nokon gong. Så nivået har vore jamnare og betre enn nokon gong før. Det tilseier at vi har endå større moglegheit for å nå målet vårt, seier Botnan til NTB.

Målet er å bli beste nasjon i VM. Då treng Noreg ti–tolv medaljar, trur Botnan.

– Vi må vere omtrent på same nivå som i fjor (elleve medaljar). Då blir det noko sånt som fire–seks gull og totalt ti–tolv medaljar, seier landslagssjefen.

«Det normale» er godt nok

Målt mot resultata gjennom heile sesongen, er det grunn til å sikte endå høgare. Samtidig har ikkje flyten i stafettane vore på heilt same nivå som individuelt.

– Sjølv om vi har nummer éin, to, tre og fire i verdscupen samanlagt på herresida, er det ikkje gitt at vi vinn herrestafetten. Det har vi sett så seint som tidlegare i år. Vi må vere flinke til å nullstille føre konkurransane og gjere det vi gjer til vanleg, ikkje noko ekstra, seier Botnan og fastslår:

– Om alle utøvarane våre gjer normale prestasjonar, så når vi målet vårt.

VM startar onsdag med blanda stafett. Den konkurransen har Noreg vunne dei to siste åra, og laget i Pokljuka er om mogleg betre enn før. Dei to best plasserte i verdscupen for kvart kjønn stiller på startstreken.

Sturla Holm Lægreid opnar stafetten og sender Johannes Thingnes Bø ut på etappe to. Kvinnene skal til ei forandring avslutte stafetten, og Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland går for Noreg.

– Vi hadde eit møte i går (måndag) om stafetten. Hovudsakleg er det som vanleg; dersom alle gjer sitt beste, skal det halde til medalje. Vi skal ikkje prøve på noko spesielt, seier ein nøktern Botnan.

Olsbu Røiseland anslår Frankrike, Italia og Sverige som dei argaste utfordrarane. I fjor vann Noreg føre Italia og Tsjekkia.

– Det er mange sterke, og det er det som er så gøy med mixedstafett. Mange nasjonar har to gode gutar og jenter. Ein veit liksom aldri kva som skjer, seier VM-dronninga frå 2020.

