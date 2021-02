Hockeyforbundet klar med sluttspels-grep – droppar «bobleløysing»

sport

Det stadfestar generalsekretær Ottar Eide overfor NTB. Det var nettstaden Nitten som først omtalte den nye sluttspelsmodellen det blir jobba etter.

Smitteutbrot i ei rekkje klubbar og den siste tidas styresmakts-pålagde stans i seriespelet har sett gjennomføringa av hockeysesongen under press. Så langt er det knapt gjennomført kampar sidan nyttår.

Går alt etter planen, vert ligaen restarta ligaen 17. februar. Det føreset at ikkje tilrådinga til regjeringa om stopp i seriespelet for toppidretten blir vidareført.

Uansett utfall har leiinga i hockeyforbundet teke grep rundt sluttspelsformatet. Det betyr at det blir lagt opp til å spele best av fem kampar i kvartfinale, semifinale og finale – ikkje sju som opphavleg oppsett.

VM-uvisse

Framleis er målet ei gjennomføring av 36 rundar i grunnserien. Han må samstundes vere ferdig ved utgangen av mars. April månad er sett av i sin heilskap til sluttspelet.

– Vi jobbar med denne modellen no fordi vi må vere ferdige med sesongen 1. mai av omsyn til førebuingar til VM. Fleire spelarar i eliteserien kjem til å vere involverte der, seier generalsekretær Ottar Eide.

Han påpeikar vidare at ein per no ikkje heilt veit korleis formatet på VM-turneringa i Latvia blir. Det er mellom anna uvisse rundt kor tidleg laga må komme for å slutte seg til ei eventuell smittevern-boble.

For å komme i mål med sluttspelet før april er omme, blir det lagt opp til kutt i lengda på kampseriane.

– Vi ser at det er større sjanse for ikkje å få gjennomført best av sju enn best av fem. Det er beredskapsgruppa for eliteserien som har komme med forslaget til den modellen, seier Eide.

Inga boble

Korleis ein på best måte skal komme gjennom kvartfinalar, semifinalar og finalar på ein månad, er førebels ikkje vedteke. Fleire modellar kan vere aktuelle.

Kampar dei etterfølgjande dagane kan vere eitt grep som vil redusere reisebelastninga.

Frå fleire hald er det teke til orde for at sluttspelet kunne vore gjennomført ved at alle laga vart samla i ei bobleløysing over ein lengre periode. Den løysinga er per no ikkje aktuell.

– Førebels har vi ikkje foreslått det. Det har vore veldig gode initiativ frå ulike hald. Det set vi pris på, men det har ein del konsekvensar av annan karakter. Spelarane må mellom anna flytte på seg og bu ein stad i kanskje ein heil månad, seier Eide og påpeikar at ikkje alle i eliteserien i ishockey er heilprofesjonelle.

Generalsekretæren understrekar samtidig at koronasituasjonen gjer all planlegging krevjande, og at det kan tvinge seg fram nye endringar.

