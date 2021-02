Zidane uklar om framtida i Real Madrid

sport

Zidane seier han føler han har støtte av alle rundt seg, og franskmannen er klar på at han ikkje har nokon planar om å seie opp jobben. Men på spørsmål om han ser for seg at han fullfører kontrakten som går ut i 2022, seier han:

– Vi får sjå.

I den spanske ligaen ligg Real Madrid allereie ti poeng bak byrival Atlético Madrid, som har to kampar til gode.

– Vi skal jobbe hardt og tru på oss sjølv og avslutte serien godt, sa Zidane.

Etter å ha tapt mot vesle Levante i La Liga førre veke, vart Zidane òg då spurt om framtida. Då snakka franskmannen om at han og laget fortente respekt som regjerande meister. Laurdag låg dei under endå ein gong mot eit lilleputtlag (Huesca), men snudde til siger mot slutten.

Real Madrid møter Getafe heime tysdag kveld.

