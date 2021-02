Messi, Agüero og Ramos: Desse fotballstjernene kan skifte klubb «gratis» i sommar

sport

Gianluigi Donnarumma (21), AC Milan:

Har vore førstemålvakt i Milan i fem sesongar, men er berre 21 år. Er eit interessant namn for alle klubbar i verda, men om Milan vinn Serie A denne sesongen, kan han fort skrive under på ein ny langtidskontrakt. 22 landskampar for Italia.

Elseid Hysaj (27), Lazio:

Berre den hardbarka fotballinteresserte kjenner til Hysaj, men albanaren med 55 landskampar har vore fast høgreback for eitt av Italias beste lag i Napoli sidan overgangen frå Empoli i 2015. Har over 200 kampar for gamleklubben til Diego Maradona.

Sergio Ramos (34), Real Madrid:

Har vore i hovudstadsklubben sidan 2005 og har vunne «alt» med Real Madrid – La Liga fem gonger, Champions League fire gonger, klubb-VM fire gonger, og dessutan Copa del Rey, den spanske supercupen og Uefa Super Cup fleire gonger. Har vore linka til Manchester United. Laurdag kom beskjeden om at han er ute i opptil to månader med ein kneskade.

David Alaba (28), Bayern München:

Tolv år i storklubben ser ut til å gå mot ein slutt. Ein CV beståande av to meisterligatitlar, ni Bundesliga-titlar og seks cuptitlar, og dessutan mykje anna, er ikkje til å kimse av. Storklubbane ligg langflate etter den 28 år gamle sveitsaren.

Juan Bernat (28), Paris Saint-Germain:

Ein solid venstreback, som også kan spele kant og stoppar i ei trebackslinje, som har vunne fire Bundesliga-titlar med Bayern München og to Ligue 1-titlar med PSG. Elleve landskampar for Spania.

Angel di Maria (32), PSG:

Mange hugsar nok Di Maria som ein kjempeflopp i Manchester United, men CV-en er lekker: La Liga-siger og meisterligatittel med Real Madrid, fire Ligue 1-titlar og ein andreplass i Meisterligaen med PSG. Har òg 20 mål på 104 landskampar for Argentina.

Memphis Depay (26), Lyon:

Ein annan United-flopp. Depay har herja for Lyon dei siste fem sesongane og har òg gjort sakene sine godt for det nederlandske landslaget med imponerande 21 mål på 59 kampar. Kan fort bli plukka opp av ein storklubb i sommar.

Georginio Wijnaldum (30), Liverpool:

Kva skal ein seie om dei fem sesongane han har hatt i Liverpool? Har vore fast kvar sesong og vunne både Premier League og Meisterligaen med dei raudkledde. Er ei viktig brikke i laget, men får han forlengt kontrakt?

Florian Thauvin (28), Marseille:

Den franske landslagsspelaren var òg svak då han fekk sjansen i Premier League – i Newcastle vart det berre 13 kampar i 2015/16-sesongen. Har til tider herja for Marseille (skåra 55 mål på 106 ligakampar frå 2016/17 til 2018/19). Blir det retur til England?

Sergio Agüero (32), Manchester City:

For ein spiss! Agüero har i ei årrekkje vore ein av dei beste spissane i Premier League. Vart Manchester City-helt allereie i sin første sesong då han fiksa ligagullet på overtid med det avgjerande målet mot QPR. Har 256 mål på 379 kampar – klubbrekord, men slite med lite speletid og skader, spesielt det sist året. Fire ligatitlar med dei lyseblå.

Lionel Messi (33), Barcelona:

Sjølvsagt må vi avslutte med Messi. Barcelona-kapteinen har tolv mål på 18 ligakampar denne sesongen, og dessutan tre mål på fire meisterligakampar. Skal det vere slutt for Messi i Barcelona til sommaren? Vunne seks gullballar, vorte toppskårar i La Liga seks gonger, fire meisterligatitlar og ti ligatitlar. For å nemne noko. Sinnssjuke 650 mål og 285 målgivande på 756 kampar.

Benken:

Fernandinho, Julian Draxler, Luka Modric, Eric Garcia, David Luiz, Lukasz Fabianski, Olivier Giroud, Hakan Çalhanoglu og Theo Walcott.

