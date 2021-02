Lie største fartshåp i VM: – Utruleg gøy

sport

Jenta frå Bærum kjem til meisterskapen med ein fersk 2.-plass frå super-G-rennet i Garmisch-Partenkirchen. Det var den første pallplassen til 22-åringen i verdscupen. I tillegg til super-G og utfor skal Lie òg i aksjon i superkombinasjonen måndag.

Vêrmeldingane gjorde at det søndag vart bestemt å byte om på rekkjefølgja på renna, så slalåmrennet er først ut klokka 11 før Lie skal ut i favorittdisiplinen sin 14.30. Det var ikkje optimalt for Lie, som hadde håpa at eit godt resultat i super-G ville gi henne gode forhold i slalåmen.

– Eg skal kjempe bra bak der, så får vi sjå kor langt det tek meg til super-G-en. Eg veit eg har mykje å gi i slalåm, så det skal gå greitt. Men å starte med bra forhold er alltid ein fordel. Men det er ein uteidrett vi driv med, så det er ikkje noko eg kan gjere noko med, seier Lie til NTB.

Måndag kom beskjeden om at konkurransen er avlyst på grunn av mykje snø. Det betyr at han høgst truleg blir sett opp igjen seinare i meisterskapen, og då er det kanskje heller ikkje sikkert at slalåmdelen blir køyrd først.

Lie og Ragnhild Mowinckel er dei to norske kvinnene som skulle ha stilt til start måndag. No får dei heller sjansen seinare i meisterskapen. Begge har moglegheit til å sparke godt frå seg, men med ein åtte–ni utøvarar føre dei, med slovakiske Petra Vlhová i spissen, som større favorittar.

Sjølvtillit viktig

Med Mowinckel som har hatt ein litt trøblete inngang til meisterskapen med eit kne som har bremsa henne litt, har Lie komme inn med sterke resultat og må sjåast som ein minst like stor favoritt som Mowinckel til å ta medaljar i fartsdisiplinane i Italia.

– Eg må innrømme at det er utruleg gøy å høyre det. Det er ein posisjon ein har lyst til å vere i, for då veit ein at ein har gjort noko bra og er i form. Så får eg berre angripe ut frå det. I alpint har det mykje å seie med sjølvtillit, seier Lie. I VM i Åre for to år sidan vart det 7.-plass som beste resultat i kombinasjonen i hennar tre startar. No har ho teke nye steg, og med Mowinckel ved sida si er framleis mykje å lære. – Det er kult at eg er her med ein meisterskapsløpar. Eg lærer alt eg kan av henne, seier bærumsjenta.

Kneet meir under kontroll

Mowinckel er med i den femte verdsmeisterskapen sin, og måndag har ho ein bronsemedalje å forsvare frå kombinasjonen for to år sidan. Vegen tilbake frå kneskaden har vore tung, og håpet til Molde-jenta er litt lågare denne gongen – sjølv om ho har vist seg som ei tøff nøtt i meisterskap tidlegare. Målet for meisterskapen er ikkje så lett å svare på.

– Godt spørsmål. Det har vore ein trå sesong så langt. Det starta bra, men har vorte vanskelegare og vanskelegare. Målet mitt er å klare å «samle det litt» og tore å stå i det og få til det eg veit eg klarer. Som regel har meisterskap vore ein positiv forsterkar for min del, seier Mowinckel. – Eg føler eg har kneet litt meir under kontroll no. Det kjennest ut som det forhåpentleg ikkje skal vere noka plage, fastslår ho. Lie har trua på lagvenninna si. – Ragnhild er ein meisterskapsløpar. Ein skal ikkje sjå bort frå henne i nokon av disiplinane, faktisk.

(©NPK)