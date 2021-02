Store mørketal i rapport om uønskte hendingar i fotballen

sport

Rapporten inneheld hendingar med vald, truslar, diskriminering og seksuelle overgrep. Rapporten i sin heilskap kan lesast her.

Det vart registrert 40 uønskte hendingar fordelte på 37 kampar i 2020. Eit tilsynelatande forsiktig tal med tanke på at det vart spelt over 130.000 kampar i fjor. Men spelarundersøkinga viser derimot at mange vart utsette for vald utan å registrere det.

Seksjonsleiar i NFF, Henrik Lunde, svarer bekreftande på at det i Noreg er store mørketal på desse områda.

– Det er vel kjent at det er ein betydeleg forskjell mellom registrert og opplevd kriminalitet i samfunnet, men den store forskjellen undersøkinga avdekkjer, viser at det er eit betydeleg mørketal i fotballen. Dei faktiske opplevingane til spelarane av uønskte hendingar vil følgjeleg vere eit oppfølgingspunkt i arbeidet vidare med problematikken, seier Lunde.

NFF seier at det sannsynlegvis òg er betydelege mørketal i diskrimineringskategorien. Rapporten fortel om flest fornærma (47) under punktet seksuelle overgrep.

(©NPK)