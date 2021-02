Solskjær føre den 100. kampen sin som Premier League-manager: – Eg har forhåpentleg vorte klokare

sport

Solskjær fekk fredag spørsmål om milepælen på pressekonferansen føre møtet med Joshua Kings nye klubb. Då var ikkje nordmannen klar over at talet blir 100 laurdag.

– Eg er litt eldre og forhåpentleg klokare. Og mykje gråare på toppen, smilte Solskjær.

– Det eg har lært er vel at spelet utviklar seg så mykje. Du må halde tritt med tempoet i fotballen. Spelarane blir betre og betre, dei blir betre trena og meir taktiske. Eg har nytt det, spesielt det å teste seg sjølv mot gode trenarar og managerar.

Solskjærs lag kjem frå ein smått utruleg 9-0-siger over Southampton i midtveka. Han er ikkje redd for at spelarane hans skal vere for høgt på strå mot Everton.

– Det karane tek med seg, er at vi gjorde dei riktige tinga. Vi har skapt gode vanar. Eg trur ikkje nokon vil ta av, for vi veit jo at dei (Southampton) spelte med ti mann heile kampen. Det var meir eller mindre over på 2–0. Så vi har ikkje snakka om kampen i det heile. No handlar alt om Everton, seier nordmannen.

