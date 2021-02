Kvandal på pallen i Austerrike – dobbelt Slovenia på toppen

sport

Kvandal hoppa 84,5 meter i 1. omgang og var nok heller ikkje den som var mest heldig med forholda då. Kvandal trefte betre i 2. omgang då ho la på 5,5 meter.

Ho var den einaste av dei norske hopparane som brukte sine eigne ski i rennet. Jenta frå Mosjøen fall frå ei topplassering i det siste rennet i Titisee-Neustadt sist helg.

Den norske hoppjenta oppnådde 226,6 poeng. Nika Kriznar frå Slovenia vann med 237,4 poeng. Ho slo lagvenninna Ema Klinec med 0,8 poeng.

Skikrise

Silje Opseth var ein av tre norske som hoppa på lånte ski. Fire av fem norske utøvarar fekk ikkje sine ski med seg frå Noreg til Austerrike, og gode kollegaer frå Austerrike, Tyskland og Frankrike stilte opp med hjelp. Opseth hamna på delt 8.-plass etter hopp på 80 og 82,5 meter.

Anna Odine Strøms lånte ski var altfor korte til kroppen hennar, og 75 og 79,5 meter gav 21.-plass.

Thea Minyan Bjørset vart diskvalifisert i kvalifiseringa og kom ikkje med i rennet på sine lånte ski. Sara Takanashi frå Japan var best i 1. omgang, men også ho vart diska.

Forbanna

Maren Lundby fekk aldri sine hoppski i tide til konkurransen, og ho valde å ikkje delta. Det fekk henne til å tenne skikkeleg til.

– Eg blir så fandenivaldsk av dette. Eg har ikkje følt at ting har klaffa på ei stund, og for kvar gong noko sånt skjer, kjenner eg at det byggjer seg noko opp i meg, og det kjem snart til å få utløp i hoppbakken. Det går ein f … i meg, seier Lundby til NTB.

Alle dei norske hopparane vil få sine ski gjennom fredagen. Dermed skulle alt vere klart til resten av verdscuphelga i Hinzenbach.

