Forbanna Lundby etter skitrøbbelet: – Eg skal bruke det som motivasjon

Skia til fire av dei norske kvinnehopparane kom ikkje med frå Gardermoen då dei reiste. For tre av dei har det ordna seg med reserveski, men ikkje for Maren Lundby.

Ho vart den einaste norske som ikkje kom seg til start fredag.

– Eg blir så fandenivaldsk av dette. Eg har ikkje følt at ting har klaffa på ei stund, og for kvar gong noko sånt skjer, kjenner eg at det byggjer seg noko opp i meg, og det kjem snart til å få utløp i hoppbakken. Det går ein f … i meg, seier Lundby til NTB.

Ho seier at ho skal bruke den siste motgangen til å slå tilbake når det gjeld som mest.

– Ein forbanna Maren treng ikkje å vere noko dumt. Det boblar litt her no, seier Lundby.

Silje Opseth og Thea Minyan Bjørseth fekk heller ikkje skia torsdag, men var med under treninga på fredag. Også Anna Odine Strøm blir med i kvalifiseringa.

Eirin Maria Kvandal var den einaste av dei norske hopparane som kom til Austerrike med ski og utstyr på plass. Kvandal er klar for kvalifisering og renn seinare fredag.

I den norske leiren har dei håp om at hoppskia skal vere på plass seinare fredag slik at resten av helga kan gå som normalt.

