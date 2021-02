sport

Dei måtte hjelpe Vipers-profilen ut av hallen etter at ho hadde fått ein smell i kneet under 29-28-sigeren over franske Metz.

Dagen etter er skadeomfanget enno ikkje avklart.

– Vi veit ikkje noko meir før vi får teke MR. Det skjer truleg i kveld, seier Vipers-trenar Ole Gustav Gjekstad til NTB.

Waade var i bruttotroppen då Noreg vann EM i desember.

(©NPK)