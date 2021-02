Toppidrettssjefen: Sendar uvaksinerte utøvarar til OL om vi må

sport

Torsdag fekk toppidrettssjef Tore Øvrebø spørsmål om det er aktuelt å sende utøvarar til OL i sommar sjølv om dei ikkje har fått vaksine mot koronaviruset.

Svaret var enkelt:

– Ja.

– Men vi håpar jo at det nasjonale vaksineprogrammet på det tidspunktet har komme så langt at risikogruppene er vaksinerte. Og då kan vi gå i dialog med styresmaktene. Det er viktig å understreke at vi ikkje vil snike i vaksinasjonskøen, la Øvrebø til.

Japan opplever auka smittetal snautt seks månader før OL-starten, men signalet er at sommarleikane blir arrangerte uansett.

– Vi planlegg som om det blir OL og Paralympics i Tokyo. Det gjer òg organisasjonskomiteen. Det er eit unisont bodskap om at det blir OL og Paralympics i Tokyo, uavhengig av vaksinasjon og slikt, sa Øvrebø.

(©NPK)