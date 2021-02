Spelgigantens svar til Zlatan: – Vi betaler løna di

sport

Fifa er eitt av dei mest populære spela i verda og kjem med ei årleg utgåve til alle spelplattformer. Fifa 21 selde 1,5 millionar kopiar den første månaden det var tilgjengeleg.

I spelet kan ein spele som fotballspelarar i alt frå Eliteserien til Serie A.

Det vekte oppsikt då Zlatan Ibrahimovic i fjor haust langa ut mot spelet.

– Kven gav EA Sports løyve til å bruke mitt namn og ansikt? skreiv Zlatan på Twitter og varsla at han ville granske saka.

Expressen skriv at EA Sports no har kommentert kritikken frå Zlatan. Visepresident David Jackson i spelselskapet forklarer at dei har ein avtale med Serie A og Milan som gir EA rett til å bruke varemerket til spelarane.

– I praksis betaler vi Milan, og Milan betaler Zlatan, så vi betaler løna til Zlatan, seier Jackson ifølgje Milanreport.

