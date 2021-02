Norsk målvaktprofil klar for fransk handball

sport

Det stadfestar målvakta sjølv i eit intervju med den danske avisa Jydske Vestkysten. Overgangen er òg stadfesta på nettsidene til den franske klubben.

31 år gamle Granlunds kontrakt med Esbjerg går ut etter inneverande sesong. Då blir altså Frankrike neste stopp.

Esbjerg forlengde for kort tid sidan avtalen med målvaktprofilen Rikke Poulsen, og nyleg signerte tyske Dinah Eckerle for Jylland-klubben. Dermed var det naturleg for Granlund å finne seg ein ny arbeidsgivar.

Den nye klubben hennar, Chambray Touraine, ligg i sjiktet bak dei beste i den franske ligaen.

– Eg ser fram til ei ny utfordring. Eg trur at det blir spennande med eit nytt språk og ein ny kultur, seier målvakta.

I desember i fjor kom ho inn i den norske EM-toppen då Noreg hadde målvaktproblem tidleg i meisterskapen.

