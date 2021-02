Noreg med rekordmange kvoteplassar i skøyte-VM: Her er troppen

sport

I førre enkeltdistanse-VM hadde Noreg elleve plassar. Når meisterskapen i Heerenveen går av stabelen neste helg, har Noreg 26 kvoteplassar.

– Vi har tru på at vi har ein sterk tropp til VM, seier sportssjef Lasse Sætre.

– Vi vil kjempe om gull på lagtempo for menn, og medalje for kvinner. I tillegg har vi fleire outsiderar til medaljar på dei individuelle distansane. Kanskje spesielt på 500 meter, 1.000 meter og 1.500 meter for menn, seier Sætre.

Sportssjefen meiner innsatsen i verdscupen gir håp om eit godt VM.

– På dei tre konkurransehelgane vi har hatt, har norske løparar sett éin banerekord, tre norske rekordar og 21 personlege rekordar, påpeikar Sætre.

Norges Skøyteforbund har teke ut følgjande lag:

Menn: Bjørn Magnussen, SK Falken, Håvard Holmefjord Lorentzen, Fana IL, Odin By Farstad, SK Falken, Peder Kongshaug, Stavanger/Sandnes SK, Hallgeir Engebråten, Nord-Odal IL, Sverre Lunde Pedersen, Fana IL, Allan Dahl Johansson, Aktiv SK, Kristian Ulekleiv, Gjøvik SK

Kvinner: Julie Nistad Samsonsen, Fana IL, Martine Ripsrud, Stange SK, Ida Njåtun, Asker SK, Ragne Wiklund, Aktiv SK, Sofie Karoline Haugen, Sandefjord SK, Marit Fjellanger Bøhm, Stavanger/Sandnes SK.

(©NPK)