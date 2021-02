Wolves-helten følgde fødselen til kona via telefon på lagbussen

sport

Tysdag skåra midtbanemannen eit nøkkelmål då Wolverhampton vende til 2-1-siger over Arsenal i Premier League. Nokre dagar tidlegare, like etter 0-1-tapet borte mot Crystal Palace, vart 23-åringen far for tredje gong.

Kona Debora fødde heime i Portugal medan Neves sat på lagbussen på veg frå London. Dermed måtte han følgje det heile via «facetime» på telefonen.

– Eg var på bussen på veg tilbake til Wolverhampton og snakka med henne på facetime. Det var litt annleis, men som alltid spesielt og ein uforgløymeleg augneblink for meg, seier Neves til Wolves' TV-kanal.

– Dei er i Portugal, og dessverre kan eg ikkje reise dit på grunn av pandemien. Men dei har det heilt fint. Alt gjekk bra, så eg er glad og stolt.

På Instagram-kontoen sin har Neves delt eit bilete av kona, den nyfødde sonen som skal heite Mateo, og seg sjølv i aksjon på telefonen.

– Takk for at du var fantastisk, takk for at du gjekk med på å dele dette med meg, og takk for at du gjorde draumane våre til røyndom, skriv portugisaren.

Neves forklarer at kona reiste til Portugal for å føde fordi legen hennar er derfrå.

– Vi hadde nokre problem med den første babyen vår, så vi ønskte å bruke den same legen. Om eg skulle reist dit, ville eg gått glipp av to eller tre kampar etter å ha komme tilbake. Dette er jobben min, så eg føretrekkjer å vere her, seier han ifølgje Daily Mail.

