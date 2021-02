Tenniskaos før Australian Open – virustilfelle på Ruuds tidlegare hotell

sport

Smittetilfellet stammar frå hotellet Grand Hyatt i Melbourne. Det er eitt av fleire hotell der dei involverte i turneringa skal opphalde seg for å gjennomføre ein pålagd 14 dagars karantene når dei kjem til Australia.

Casper Ruud bur ikkje der, stadfestar manageren til den norske tennisprofilen, Venke Aure, overfor Eurosport.

– Casper budde der under karantenen, men vi veit at han har flytta ut no, seier Aure nokre timar etter at smittetilfellet vart kjent.

Må levere negativ test

Mannen som har levert positiv virustest, skal ha vore på vakt seinast 29. januar.

Meir enn 1000 spelarar, trenarar og leiarar kom førre veke til eit Australia som har hatt svært få virustilfelle. Alle har forplikta seg til å innleie opphaldet med to vekers karantene.

Gjennomføringa av oppvarmingsturneringane til årets første Grand Slam-dyst for tenniseliten blir påverka av isolasjonssituasjonen som no har oppstått, stadfestar arrangøren onsdag.

Spelarane vil først kunne ta opp att kampaktiviteten etter å ha levert ein negativ test. Torsdag er det lagt opp til massetesting.

Trur på normal oppstart

Delstatsministeren i Victoria, Daniel Andrews, seier at han ikkje trur situasjonen vil påverke gjennomføringa av Australian Open.

Medan dei fleste spelarane har fått trene i karanteneperioden sin etter framkomst, har 72 av dei måtta opphalde seg på hotellrommet 24 timar i døgnet. Åtte personar testa positivt på koronaviruset etter at dei kom med charterfly til Australia.

Turneringa startar måndag.

(©NPK)