IOC offentleggjorde strenge smittevernreglar for Tokyo-OL

Det vart klart då Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) onsdag gjekk ut med den første smittevernhandboka føre dei utsette sommarleikane i Japan.

IOC har i første omgang gitt ut ei handbok som gjeld utøvarar og andre nært involverte. Der blir det gjort klart at det er påbode med munnbind mykje av tida, og at maskene berre kan fjernast når ein skal ete eller sove.

Utøvarar og andre skal òg laste ned ein eigen japansk koronavirus-app, minimere kontakt med folk så mykje som mogleg og unngå all offentleg transport.

Handbøkene er utvikla av IOC og Den internasjonale paralympiske komitéen og med hjelp frå regjeringa i Japan. Dei har òg fått hjelp frå Verdshelseorganisasjonen og studert korleis idretten generelt har handtert viruset.

IOCs direktør for Tokyo-leikane, Christophe Dubi, seier at alle må ta ansvar for at sommarleikane skal gå så bra som mogleg.

– Helse og tryggleik for alle rundt OL i Tokyo er vår høgaste prioritet. Alle har ei viktig rolle, seier han.

I handboka blir det poengtert at sjølv om det er gjort forsøk på å fjerne all fare for smitte, er alle som vil involvere seg i leikane, der på eigen risiko. IOC seier at handboka kan bli endra hyppig fram mot OL.

