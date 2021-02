Frida Karlsson kan ha gått på ny treningssmell

sport

Karlsson fekk det ikkje til å stemme i dei to verdscuprenna ho gjekk i Falun sist helg. 13.-plass på 10 kilometer fri teknikk og 9.-plass på 10 kilometer klassisk fellesstart var svakare enn venta.

Karlsson bestemde seg for å stå over sprinten i Falun, og ho er heller ikkje med til Ulricehamn i helga.

Der er det duka for ei sprinthelg i verdscupen på heimebane.

Karlsson har følt seg sliten.

– Med fasit i hand kunne vi kanskje ha handtert dette annleis, og kanskje kunne vi ha justert belastningsnivået hennar tidlegare. Vi har ein plan for henne, og forhåpentleg svarer ho bra på han og kjem seg i form til VM, seier landslagslegen til Radiosporten.

Karlsson slo igjennom for fullt under VM i Seefeld for to år sidan. I fjor fekk ho det tyngre, og overtrening gjorde at ho mista store delar av sesongen.

Denne sesongen måtte ho avbryte Tour de Ski etter at ho skadde seg under trening på hotellrommet.

Etterpå har ho trøbla med å finne forma.

Charlotte Kalla og Calle Halfvarsson er to andre svenske skistorleikar som slit med helse og form tre veker før ski-VM i Oberstdorf smell i gang.

