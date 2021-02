Solskjær om nett-trolla: – Vi må hjelpe dei

sport

Nordmannen har måtte tole fem tapte poeng på dei to siste kampane. I kjølvatnet av desse har Axel Tuanzebe, Anthony Martial og Marcus Rashford vorte utsette for rasisme.

– Menneskja og sosiale medium på sitt verste, skreiv Rashford om det han vart utsett for i ein twittermelding laurdag kveld.

På pressekonferansen føre kampen på tysdag mot Southampton tok Solskjær bladet frå munnen. Han meiner selskapa bak dei sosiale media må bli tøffare med brukarane sine.

– Vi veit at ein skal ha ytringsfridom, men her kryssar ein ei grense. Du synest synd på dei (nett-trolla). Vi må hjelpe dei. Og for å hjelpe dei må du fjerne moglegheita deira til å ytre seg slik, spesielt når dei er anonyme, sa nordmannen.

Solskjær kallar heile situasjonen uakseptabel og varslar at klubben vil forme eit samarbeid med styresmaktene i eit forsøk på å forhindre liknande hendingar i framtida.

– Det er ikkje berre snakk om fotballen og fotballspelarar, sjølv om det sjølvsagt får merksemd. Det skjer i heile samfunnet, og det må stoppast. Vi kan ikkje gjere så mykje med kva som skjer i sosiale medium. Dei må vere sterkare for å kunne stoppe det.

Jonas Bear-Hoffmann, generalsekretær i spelarforeininga (Fifpro), seier til Sky Sports at ein boikott av dei sosiale medieplattformene frå spelarane kan tvinge fram eit større søkjelys rasisme hos selskapa.

– Spelarar, utøvarar og andre artistar er ein stor pågangsdrivar for kva desse selskapa gjer. Desse selskapa har òg eit overordna ansvar for å sikre at folk føler seg trygge og varetekne, seier Bear-Hoffmann.

(©NPK)