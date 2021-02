Molde henta ivoriansk spisstalent

sport

18-åringen, som var med i Elfenbeinskystens førre A-lagstropp, kjem frå B-stallen til den franske toppklubben Angers.

Han var på prøvespel i Molde i mars i fjor, men måtte sendast tilbake på grunn av koronautbrotet.

– Vi har halde kontakten, og han hatt fin utvikling der nede og har vore med i landslagstroppen til Elfenbeinskysten. Det er ein unggut som vi har stor von til. Vi skal vere med på «fotballvegen» til David, slik at han blir så god som mogleg, men det vil sjølvsagt bli ein tilvenningsperiode, seier Molde-trenar Erling Moe til nettstaden til klubben.

– Eg er veldig glad for avtalen med Molde Fotballklubb og ser fram til kunne skåre mange mål for klubben. Eg trivst veldig godt i Molde, ein stille, flott by, og eg har vorte veldig godt motteke her, seier Fofana.

(©NPK)