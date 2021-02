sport

Det blir stadfesta på Evertons twitterkonto.

King skal ikkje vere under nokon karanteneavgrensingar og skal kunne gå rett inn i Evertons tropp borte mot Leeds onsdag kveld.

Den norske landslagsprofilen signerte for Everton seint måndag.

– Det var ein sjanse eg måtte gripe, seier King til Dagbladet.

Han legg vidare til at Everton-manager Carlo Ancelotti har gitt gode signal ved å ha han med i planane sine, og at han gler seg over å vere tilbake i Premier League.

King omtaler Everton som ein stor klubb han hadde håpa å ein gong spele for.

