Besseberg risikerer straff frå fire hald

sport

Besseberg er i hardt vêr etter at ein uavhengig granskingsrapport førre veke skulda han for å ha late seg kjøpe for å verne russiske interesser. Han blir mellom kopla til prostituerte, dyre gåver og gratis jaktturar.

74-åringen har ikkje kommentert rapporten, men nektar for korrupsjon via den austerrikske advokaten sin Norbert Wess.

«Besseberg har aldri spurt om eller akseptert tilbud om penger, gaver eller andre fordeler, verken fra representanter fra Russland eller noen andre. Det er heller ikke sant at han beskyttet utøvere fra Russland eller RBU», uttalte Wess til TV 2 førre veke.

Besseberg blir etterforska av politiet i både Noreg og Austerrike, der Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU) har hovudkontoret sitt. I alt er det fire instansar som vurderer å straffe Besseberg:

* Norsk politi har sikta Besseberg for grov korrupsjon. Økokrim etterforskar saka.

* Austerriksk politi etterforskar han for svindel og brot på dopingreglane.

* IBUs integritetseining (BIU) går gjennom bevismaterialet i saka og vurderer om dei skal ta ut ein tiltale.

* Norges idrettsforbund vurderer om forholda i saka gir grunnlag for å føre ho inn for domsutvalet til idretten. Saka skal diskuterast på eit toppmøte i NIF tysdag.

(©NPK)