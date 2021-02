Acosta ferdig i Brann

sport

Dette melder Brann på nettsidene sine.

Acosta fekk reise heim til Costa-Rica i desember for å sjå seg om etter ein ny klubb. Det har han ikkje funne enno, og Brann har i samråd med spelaren vorte samde om å avslutte kontrakten som strakk seg ut den kommande sesongen.

– Brann vil alltid vere klubben min i Noreg og eg har hatt ei flott tid her. Eg vil òg takke supporterane som har støtta meg heile vegen og sunge namnet mitt, seier spelaren.

Sportssjef i Brann, Rune Soltvedt, seier at Acosta har vore ein god spelar for klubben i mange sesongar, og at partane skilst som venner.

Acosta har spelt 158 kampar for klubben sidan han kom i 2015.

(©NPK)