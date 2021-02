Svensk gulltrenar beklagar nazi-referanse i intervju

sport

Bergstrand, som leidde Djurgården til seriemeisterskapen i Sverige i 2019, vart intervjua av Aftonbladet. Intervjuet hadde leiarskap som eit overordna tema, og Bergstrand sa at tysk leiarskap før og under andre verdskrigen er «noko ein kan dra lærdom av».

Den biten av intervjuet er fjerna frå artikkelen i Aftonbladet. Trenaren beklagar no «støtta» til den tyske nasjonalsosialismen på 1930- og 1940-talet.

– Eg er klar over at det eg sa, kan feiltolkast. Eg beklagar frykteleg for mitt val av referanse. Eg står ikkje for den typen meiningar som blir assosiert med den grufulle, triste og mørke tida. Vala mine av ord og resonnement var dårlege, og eg er lei meg for det, seier 52-åringen til nettsida til klubben sin.

Bergstrand, som tok seriegull med Djurgården som spelar i 1992, er trenar for nykomne Leo Cornic og utlånte Per Kristian Bråtveit.

(©NPK)