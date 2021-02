Ny kontrakt for Singh - droppa utlandet

sport

Dette melder klubben på nettsidene sine.

Den tidlegare A-landslagsspelaren seier at det var aktuelt med eit nytt utanlandsopphald, men at situasjonen med korona og familie i Oslo gjorde at han ville bli i Noreg.

– Sandefjord var rett og slett det som passa best no, seier Singh.

At banen i Sandefjord har gras, og ikkje kunstgras, var òg ein faktor i avgjerda, ifølgje Singh.

Dagleg leiar i klubben, Espen Bugge Pettersen, gler seg over at Singh har signert ny kontrakt. Han seier at Singh er ein klassespelar og ein rollemodell for yngre spelarar.

(©NPK)