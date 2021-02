Jagarfly eskorterte danske VM-heltar heim til dempa gullmottaking

sport

Det var ein sliten gjeng med verdsmeistrar som landa på Kastrup måndag ettermiddag, men humøret var det likevel ikkje noko i vegen med.

To kampfly av typen F16 eskorterte flyet den siste biten inn over hovudstaden, og vel på bakken venta brann- og redningsetaten med ein æresport av vatn.

Opplevinga var minneverdig for mellom anna meisterskapsdebutant Mathias Gidsel.

– Der var eg akkurat som eit lite barn som leikar med flymaskiner og helikopter. Det var kjempestort, sa han.

– Det seier litt om kor mykje VM betyr når dei gidd å sende opp to F16-fly for å guide oss til flyplassen, sa han.

På Kastrup var det samtidig nærast folketomt som følgje av koronasituasjonen. Då danskane tok VM-gull for to år sidan hadde mange tusen møtte fram for å hylle heltane.

(©NPK)