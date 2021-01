Thoresen håpar å kunne samle landslagsspelarane over påske

sport

– Vi må berre følgje dei reglane som gjeld. Det er litt kjedeleg og leit at vi ikkje kan samlast som planlagt, men vi får ta det som det kjem, seier Thoresen til NTB.

Eliteserien planla å starte opp igjen sesongen torsdag 4. februar etter å ha hatt ein spelestopp i tre veker på grunn av omfattande koronasmitte blant klubbane. Det har vore smitte i sju av ti eliteserielag.

– Eg håpar jo no først og fremst at ein får gjennomført Fjordkraftligaen (eliteserien) frå 4. februar med 36 rundar, seier Thoresen.

Han skal etter planen ha den første VM-samlinga si rett over påske frå 6. april. Det er planlagt to dobbeltlandskampar mot Sverige og Finland på heimebane. Så er det to kampar borte mot Danmark før den siste oppkøyringskampen mot Slovakia.

Noreg skal spele sine VM kampar i Riga og skal møte Canada, Finland, Italia, Kasakhstan, Latvia, Tyskland og USA.

Thoresen har fått sett ein del kampar frå Sverige, Sveits, Finland og Tyskland i denne perioden.

