sport

Rizespor stadfestar overgangen på nettsidene sine. Klubben opplyser at Søderlund har signert ein kontrakt på halvtanna år.

Laget ligg akkurat no på 13.-plass i den øvste divisjonen i Tyrkia. Laurdag møter dei tabelltoar Fenerbahçe.

33 år gamle Søderlund står med 32 landskampar for Noreg. Tidlegare har den bereiste spissen spelt for Haugesund, Rosenborg i to periodar, Saint-Étienne, og han har òg opphald i mindre klubbar i Italia, Island og Belgia bak seg.

