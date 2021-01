Riiber går ut i leiing etter at hopprennet i Seefeld vart avlyst

sport

Vêrforholda førte til stadige avbrytingar, og til slutt såg ikkje juryen annan utveg enn å avlyse. Dermed vart den provisoriske konkurranseomgangen tidlegare på dagen avgjerande for startrekkjefølgja i langrennet.

Riiber hoppa 109,5 meter og vann eitt tidels poeng føre japanske Akira Watabe. Det betyr at dei i praksis går likt ut i langrennet over 5 kilometer seinare fredag. Watabe hoppa like langt som Riiber og fekk betre stilpoeng, men han hadde òg betre forhold.

Espen Bjørnstad hadde det lengste hoppet med 111 meter, men han hadde òg betre fart. Han enda 6,1 poeng bak Riiber og går ut som tredjemann 24 sekund etter leiarduoen.

Jens Lurås Oftebro vart nummer 15 (1.19 bak), Einar Lurås Oftebro 22 (1.43), Espen Andersen 23 (1.46), Jørgen Graabak 25 (1.50), Magnus Krog 36 (2.16) og Kasper Moen Flatla 41 (2.41).

