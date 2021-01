Premier League startar testing av byte ved hjerneristing 6. februar

sport

Systemet vil òg bli brukt i FA-cupen og i superligaen til kvinnene. Testsystemet vil første gong vere gjeldande i kampen mellom Aston Villa og Arsenal neste laurdag.

Premier League inngjekk tidlegare i januar ein avtale med Fotballens internasjonale lovkomité (IFAB) om testordning av systemet.

Avtalen inneber ein prøveperiode som gir kvart lag moglegheit for to tilleggsbyte per kamp ved eventuelle hovudskadar. Motstandarlaget vil i eit slikt tilfelle få eit ekstra byte.

Fotballstyresmaktene har vore under aukande press om å vise ein meir proaktiv haldning til handteringa av hovudskadar.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har òg godkjent ei testordning av hjerneristing-byte i klubb-VM i Qatar neste månad.

(©NPK)