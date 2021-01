NRK-kommentatorar må bli heime frå ski-VM

sport

– Vi får gjere det beste ut av det, men det blir vrient når du ikkje er til stades og ikkje har tilgang til løparar, trenarar og støtteapparat frå alle nasjonane og heller ikkje kan teste løypene. Det blir ein heilt anna oppleving, seier Bjørn til VG.

Meisterskapen startar 23. februar og varer til 7. mars.

Sportssjef i NRK Egil Sundvor opplyser at dei to etter planen skal dekkje Holmenkollen-renna etter VM. Det startar fem dagar etter siste dag i VM i mars, og dermed blir karantenereglane ei utfordring for duoen.

– Vi ønskjer ikkje å vere ei belastning for dei landa vi besøkjer no i samband med VM, anten det no er i Cortina (alpint) eller Pokljuka (skiskyting). Jann og Torgeir kommenterer like godt heimanfrå, og slik koronapandemien er no, føler vi oss sikrare dersom dei er heime, seier Sundvor.

