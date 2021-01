Karantenen over for Ruud laurdag – første kamp truleg tysdag

sport

På Instagram har Casper Ruud lagt ut ein video der han sit på ein treningssykkel samtidig som han ser på Viktor Hovland og dei andre golfarane på PGA-touren og NBA i USA. Karantenen hans er over laurdag.

– Vi kjem ut av karantenen i morgon tidleg. Alt er bra. Ingen smitte, informerer pappa og trenar Christian Ruud i ein SMS til NTB.

Han opplyser òg om at Ruuds første kamp truleg blir spelt tysdag. Då skal han i aksjon i ATP 250-turneringa Murray River Open. Turneringa blir spelt frå 1. til 7. februar. Stan Wawrinka er den høgast ranka spelaren (18) som deltek i turneringa. I tillegg vil ho inkludere stjerner som Grigor Dimitrov og tilskodarfavoritten Nick Kyrgios.

Djokovic dukka opp

Allereie har fleire stjerner komme seg ut av karantene. Fredag spelte verdseinar Novak Djokovic ein oppvisningskamp mot Jannik Sinner, men berre i eitt sett. Djokovic melde nemleg forfall på grunn av blemmer i den eine handa, og Filip Krajinovic møtte opp i staden mot Jannik Sinner.

Plutseleg dukka 33-åringen opp og vann det andre settet mot Sinner 6–3. Då hadde allereie Krajinovic vunne det første settet.

– Kjenslene var så sterke i meg at eg måtte komme meg ut på banen i dag, sa Djokovic. Å sjå fulle tribunar – eg måtte spele, sa han, ifølgje nyheitsbyrået AAP.

Rafael Nadal, Simona Halep, Naomi Osaka og Serena Williams var blant spelarane som fekk sleppe ut av karantenen fredag.

Drog til dyreparken

Williams og Osaka spelte òg ein oppvisningskamp der Williams vann 6-2, 6-4, men det var ikkje det første ho og dottera på tre år gjorde etter karantenen:

– Vi drog til dyreparken. Eg er så glad det er over, for å vere på eit rom med ein treåring og vere hennar beste venn er definitivt vanskeleg, spesielt etter at eg har trena, sa ho.

– Heilt ærleg ville eg ikkje bytt det mot noko, å vere saman med henne time etter time var verkeleg gøy, sa Williams.

Det er ikkje meldt om nokon nye smittetilfelle i turneringa.

På søndag vil omkring 500 spelarar vere ute av karantenen i Melbourne og Adelaide. Australian Open startar 8. februar.

(©NPK)