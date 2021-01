Økokrim trur Besseberg-etterforskinga blir ferdig i år

sport

Saka mot den tidlegare presidenten i Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU) om korrupsjon, vart overteken av Økokrim i mars 2020. Delen om dopingmistanke er det austerriksk politi som tek seg av i samarbeidet.

Førstestatsadvokat Trude Stanghelle opplyser til NTB at det framleis står att etterforskingsskritt, avhøyr og gjennomgang av dokumentasjon.

– Vi tek sikte på at eit påtalevedtak i år, seier Stanghelle til NTB.

– Eg veit det har vore noko forseinking på grunn av koronapandemien med vanskar med å få vitne til fysisk å møte i Austerrike. Noko forseinkingar blir det i og med at det er ei internasjonal sak og ein god del vitne i Austerrike-saka som er endå meir omfattande, legg ho til.

Besseberg var i over to tiår ein mektig president i Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU). Han har sidan avgangen i 2018 vore granska for skuldingar om korrupsjon og for å ha hjelpt Russland med å skjule doping.

Knusande rapport

Torsdag vart ein over 200 sider lang rapport frå IBUs uavhengige granskingskomité (ERC) lagt fram. Der kom det fleire alvorlege skuldingar mot den tidlegare toppsjefen i forbundet.

I konklusjonen står det at «Besseberg konsekvent har foretrukket og beskyttet russiske interesser i tilnærmet alt han har gjort». Vidare står det at Besseberg etter meininga frå utvalet «ikke har noen etiske verdier eller interesse av å beskytte en ren idrett».

Også IBUs tidlegare generalsekretær Nicole Resch er under ei pågåande politietterforsking. Til liks med Besseberg får òg ho sterke skuldingar retta mot seg i granskingsrapporten.

Rapporten er overlevert BIU, som er IBUs eiga integritetsgruppe. Den vil gjere eit vedtak eller ei innstilling til styret i organisasjonen om kva som skjer vidare.

– Eg ser ikkje bort frå at rapporten blir eit tema på styremøtet, men vi ventar altså på BIUs tilrådingar, seier IBU-styremedlem Tore Bøygard til NTB.

Nektar

Det har ikkje lukkast NTB å få kontakt med Besseberg. Advokaten hans Norbert Wess har til TV 2 avvist alle skuldingar om at Besseberg har late seg bestikke.

– Mr. Besseberg har aldri spurt om eller akseptert tilbod om pengar, gåver eller andre fordeler, verken frå representantar frå Russland eller nokon andre. Det er heller ikkje sant at han verna utøvarar frå Russland eller RBU (Russlands skiskyttarforbund), slår han fast og minner om at alle er rekna som uskuldig medan ei etterforsking går føre seg.

Wess held fast på at Besseberg aldri har gjort brot på verken IBUs reglar eller gjort nokre kriminelle handlingar.

