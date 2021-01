Suksess-Solberg ber ikkje om norsk hjelp før VM-semifinalen

sport

Solberg har skapt delvis handballhysteri i Sverige etter suksessen med laget i Egypt.

– Vi har klipt den kampen (Frankrike og Noreg) og sett på han til liks med andre Frankrike-oppgjer, seier Solberg til NTB.

Sverige har ikkje teke VM-medalje sidan 2001. Solberg har ingen plan om å kontakte den tidlegare sjefen sin Berge for å skaffe informasjon om Frankrike.

– Eg har eit særs godt støtteapparat her og vil ikkje bry dei (Noreg) i den situasjonen dei er i no, seier Solberg.

Han var tidlegare assistent nokre sesongar under Berge før han forsvann ut av det norske landslaget. Så fekk han, noko overraskande, jobben i Sverige. Han skreiv under for over halvtanna år sidan, men koronapandemien har gitt han utfordringar.

– Eg hadde berre fem treningsøkter totalt med laget før vi reiste til VM, seier Solberg til NTB.

Han fekk fleire forfall før VM. Laget måtte òg i isolasjon rett før Egypt-avreise på grunn av ei positiv koronaprøve hos ein spelar.

(©NPK)