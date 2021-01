Spelaranes VM-dom: – Hakkete, dårleg timing og svake skot

sport

Noreg enda på 6-plass bak Ungarn og dei fire semifinalistane Spania, Sverige og Frankrike og Danmark.

Sander Sagosen var heilt utslått etter 26-31-tapet, og han hadde tårer i auga i intervjusona. Dei pressa på mest på grunn av skuffelsen.

– Dette er tungt. Eg er skuffa, sjølvsagt, lei meg og har vondt, sa Sagosen til NTB.

Han fekk eit motstandarkne i magen i førsteomgangen og fullførte etter ein pause i kampen, men var klart hemma.

Hele Noregs VM var prega av manglande flyt spelemessig, og det låg ei sårbarheit i lufta i fem av sju norske kampar. Fleire spelarar har ikkje komme opp på det maksimale nivået sitt.

– Vi fekk ikkje sett sjansane i mål, og det har vore ein gjengangar i meisterskapen. Eg sit igjen med den kjensla at vi vinn nokre kampar utan å spele den handballen vi ønskjer eller spelte i EM 2020. Ser ein statistisk på det, så har vi skote for dårleg. Timinga har vore for dårleg. Det har vore litt hakkete gjennom heile VM, seier Gøran Johannesen til NTB.

Noreg har ei gåveoppgåve i OL-kvalifiseringa i mars mot Chile, Brasil og Sør-Korea. Dei to beste får OL-plass.

– Det er mange lag før oss som har gått på ein smell i januar og så teken medalje eller gull i OL eit halvt år seinare, seier Johannesen.

Svake periodar

– Vi spelar fint i store delar av meisterskapen, men så har vi dei periodane vi ikkje er gode nok. Mot lag som Frankrike og Spania blir vi då hengande etter. Det kjipaste er at vi spelte dårleg, men likevel er vi med i kampen mot Spania, sa Harald Reinkind til NTB.

– Vi hadde sjansen til å komme heilt opp i ryggen på Spania, men tok ikkje ordentleg vare på dei sjansane vi fekk og misbrukte nokre store sjansar, sa målvakt Torbjørn Bergerud til NTB.

Landslagssjef Christian Berge seier til NTB:

– Vi prøvde det meste vi har i verktøykassa vår, men vi får ikkje omsett dette til mål mot Spania. Eg er skuffa og hadde håpa på meir.

Semifinalane Danmark – Spania og Sverige – Frankrike blir spelt fredag.

Det norske laget reiser heim til Oslo med charterfly frå Kairo via Hamburg. Mange av Noregs utanlandsproffar blir sleppte av her fordi dei har klubbkontrakt i Tyskland, Frankrike og Danmark.

