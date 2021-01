Skiskyting: Karrieren over for Simon Schempp

sport

Den tyske 32-åringen toppa karrieren med VM-gull på fellesstart i 2017. Han har til saman sju VM-medaljar i stafett, blant dei tre i gull. I OL har han sølv på fellesstarten i Pyeongchang i 2018 (då han tapte for Martin Fourcade på målfoto), og dessutan sølv og bronse i stafettar. Han vann òg 12 verdscuprenn.

Dei siste åra har han slite med skadar og andre helseproblem, mellom anna som følgje av eit sykkeluhell.

– Eg merkar at kroppen min ikkje lenger toler belastninga ved å vere toppidrettsutøvar, og sjølv den sterke viljen min kan ikkje vege opp for det. Eg kan ikkje lenger prestere på det nivået eg ønskjer, og no må eg ta konsekvensane av det, skriv Schempp på Instagram.

– Dette var den vanskelegaste avgjerda eg har teke, men det kjennest rett.

(©NPK)