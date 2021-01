Molde med klar siger i første treningskamp

sport

Lloyd Fagerli brukte berre eit minutt og nokre sekund av debutkampen på å skåre det første Molde-målet sitt. Etter eit hjørnespark kom han til skot i feltet og sende ballen i mål.

Martin Ellingsen missa ein kjempesjanse då han skaut i stolpen for ope mål etter eit snautt kvarter, og Molde måtte vente nesten til halvtimen på det neste målet. Mathis Bolly sette inn målvaktreturen etter eit skot frå Ola Brynhildsen.

Molde bytte ni mann i pausen og kom ut igjen med fleire antekne førsteval enn i den første omgangen, men Brattvåg fekk den første store sjansen av omgangen. Sami Kamel fekk god treff på ei halvklaring og trefte stolpen heilt oppe i krysset.

Eirik Hestad la på til 3–0 i det 78. minuttet. Han dribla to motspelarar i feltet og avslutta med eit ustoppeleg skot. To minutt seinare sette kaptein Magnus Wolff Eikrem inn det fjerde frå kort hald på innlegg frå Birk Risa. Eikrem spelte fram Erling Knudtzon til ei nettkjenning i siste minutt, men ho vart annullert for offside.

(©NPK)