Langrennsprofilar reagerer på sjølvbetent koronatesting i Falun

Det vanlege er at helsepersonell gjennomfører testane. Slik har det ikkje vore for verdscuplaga som i desse dagar har komme til Sverige for å gå helgas renn.

«I Falun fekk vi instruksjonar om å bruke ansiktsmasker, og vi fekk tildelt to nasestikkarar. Dei måtte vi halde åtte sekund i begge nasebora. Bruk av ansiktsmasker på flyplassen blant dei lokale var veldig marginal», skreiv den finske langrennsstjerna Iivo Niskanen på sin twitterkonto.

Briten Andrew Young var heller ikkje imponert over testinga.

«Eg er akkurat blitt «testa» for covid føre verdscupen i Falun. Testinga til svenskane er noko ulikt frå det vi har vore utsette for tidlegare. Dei gir deg ein testpinne, og du må utføre testen sjølv. Forhåpentleg er alle som skal konkurrere i Falun, flinke til å stappe pinnar opp i nasa», tvitra Young.

Den franske langrennsveteranen Maurice Manificat svarte slik på innlegget til Young: «Idioti er overalt».

Noregs langrennssjef Espen Bjervig seier sjølvtestinga har vorte eit samtaleemne internt i laget. Han omtaler det som ei «ny oppleving og ein rar prosess».

– Eg er overraska over at vi måtte ta testen sjølv. Det hadde gitt større tryggleik om ein kyndig person gjorde det, seier Bjervig til VG.

Noreg stod over verdscuprenna i Sveits og Tyskland før jul. Tour de Ski på nyåret gjekk òg utan norske løparar, men dei var tilbake til renna i finske Lahti førre helg.

(©NPK)