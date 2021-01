Knusande rapport om Besseberg: – Vi er sjokkerte

sport

Besseberg var i over to tiår ein mektig president i Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU). Han har sidan avgangen sin i 2018 vore granska for skuldingar om korrupsjon og for å ha hjelpt Russland med å skjule doping.

Torsdag la IBUs uavhengige granskingskomité (ERC) fram rapporten sin. Der kjem det fram fleire alvorlege skuldingar mot Besseberg, som framleis er sikta for grov korrupsjon. Økokrim etterforskar saka i samarbeid med austerriksk politi.

IBU-president Olle Dahlin reagerer sterkt på innhaldet i rapporten om sin eigen forgjengar.

– Vi er svært sjokkerte over det som har komme fram. Vi vil bruke denne krisa til å no få ei god styring. Det har verkeleg gjort oss merksame på at vi må jobbe med styringa i IBU, og det må implementerast gjennom heile skiskyttarfamilien med nasjonale forbund, sa Dahlin til NTB på ein digital pressekonferanse torsdag.

Også IBUs tidlegare generalsekretær Nicole Resch er under politietterforsking. Til liks med Besseberg får òg ho sterke skuldingar retta mot seg i den over 200 sider lange granskingsrapporten.

«Etter vår meining seier bevisa at Anders Besseberg konsekvent har føretrekt og beskytta russiske interesser i tilnærma alt han har gjort. Det av ein mann, som etter vår meining, ikkje har nokon etiske verdiar eller interesse av å beskytte ein rein idrett», står det i konklusjonen.

Prostituerte og luksusklokker

Kommisjonen meiner det er mykje som tyder på at Besseberg vart lokka av russiske leiarar med gratis prostituerte, luksusklokker, feriar og jaktturar i Russland. Det er ikkje funne konkrete bevis, men dei ønskjer at IBU opprettar sak slik at Besseberg må svare for seg.

Den tidlegare IBU-presidenten har tidlegare vorte skulda av dopingvarslar Grigorij Rodtsjenkov for å ha fått millionbeløp for å hjelpe Russland. Granskinga slår ikkje fast at Besseberg er skuldig i korrupsjon eller dopingbedrageri, men går likevel langt i å antyde det.

ERC-leiar Jonathan Taylor seier til NTB at Økokrim har fått rapporten, og at han forventar at dei vil lese han med interesse. Han peikar på samanhengen i dei ulike funna.

– Hadde det berre vore éin ting, kunne ein sagt at det var rimeleg. Men har vi rett til å seie at det er eit mønster? Ja, seier Taylor.

Ikkje samarbeidsvillig

Besseberg vart spurt av ERC om å bidra til å forklare seg for kommisjonen, men avslo dette.

– Vi gav han òg ei moglegheit til å få eit utkast av funna våre for å kommentere dei, men han avslo òg dette. Det er retten hans, så eg kritiserer han ikkje for det. Det er hans val, seier Taylor.

Besseberg har torsdag berre uttalt dette til TV 2:

– Nei, dette har eg ingen kjennskap til. Dette veit eg ikkje noko om. Nei (eg kan ikkje stille til intervju, journ.anm.). Nei, nei, nei. Ha det bra, sa Besseberg då TV-kanalen snakka med han før granskingsrapporten vart presentert.

Det har ikkje lukkast NTB å komme i kontakt med Besseberg. Heller ikkje advokaten hans Norberg Wess har svart på NTBs førespurnader. Til TV 2 svarer han dette:

«Besseberg har aldri spurt om eller akseptert tilbud om penger, gaver eller andre fordeler, verken fra representanter fra Russland eller noen andre. Det er heller ikkje sant at han beskyttet utøvere fra Russland eller RBU», skriv Wess i ein e-post.

Ikkje til å misforstå

Norges Skiskytterforbund reagerer sterkt på det som IBU-granskarane har komme fram til.

– Vi er først og fremst skaka over innhaldet som kjem fram i rapporten. Her blir mellom anna overdekking av systematisk russisk doping og omfattande uetisk framferd frå IBUs leiing nemnt. Dette tek vi naturlegvis sterk avstand frå, seier den norske skiskyttarpresidenten Arne Horten i ei pressemelding.

– Konklusjonen deira er ikkje til å misforstå. Vi er imponerte over det omfattande arbeidet som er lagt ned i denne saka og håpar dette kan bidra til meir openheit og eit endå strengare regime innanfor antidopingarbeidet i idretten, seier Horten vidare.

Norges idrettsforbund vil ikkje kommentere den knusande rapporten så lenge Besseberg blir etterforska av Økokrim.

