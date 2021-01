Johaug og Hovland fekk NISO-pris som årets utøvar

sport

Johaug fekk prisen etter å ha vunne den tredje verdscupsigeren sin samanlagt, den tredje Tour de Ski-triumfen sin og 17 rennsigrar i verdscupen.

– Dette er utruleg stort, og overraskande. Det betyr enormt mykje når andre utøvarar har stemt meg fram. Det verdset eg utruleg høgt, sa Johaug i eit filma intervju under den virtuelle gallaen som vart send på VGTV.

Hovland blir heidra etter gjennombrotet sitt på PGA-touren i golf, der han mellom anna vann to turneringar. Han er første nordmann som har vunne der.

– Tusen takk for utmerkinga! 2020 har vore eit tøft år, men det har vore gøy å sjå alt det norske utøvarar har fått til gjennom året. Derfor er det ei stor ære å bli stemd fram, sidan konkurransen har vore så tøff, skreiv Hovland i ei tekstmelding.

Mangeårig NISO-leiar Joachim Walltin fekk heidersprisen, medan fotballspelar Amahl Pellegrino og fotballdommar Tom Harald Hagen fekk Gi rasisme raudt kort-prisen.

Sa frå og stod fram

Kristiansund-spelar Pellegrino vart heidra fordi han sa klart frå då han vart utsett for rasistiske tilrop i ein eliteseriekamp, medan Hagen stod fram som homofil etter å ha dømt ein kamp der det vart brukt eit homofobisk uttrykk.

– Dette er veldig gledeleg og veldig overraskande. Vi har framleis ein veg å gå med openheit og toleranse. Om dette kan bidra til at fleire tør å vere seg sjølve og føle seg velkomne i fotballen så vil det bety ekstremt mykje, sa Hagen i ei videomelding.

– Eg set uendeleg stor pris på dette. Eg håpar vi alle kan halde fram med å stå opp for dei som ikkje klarer det sjølv. Det er viktig å bruke stemma for å få bort all slags diskriminering slik at vi får behalde dei yngste i idretten, sa Pellegrino.

– Blir Noregs Zlatan

Det vart òg delt ut ei rekkje fotballprisar. Erling Braut Haaland vart både årets fotballspelar og årets unge spelar.

– Det er godt å sjå at dei set pris på det eg har gjort, eg er stolt over det, sa Haaland i eit videointervju. Han skåra 38 mål på 37 kampar for Borussia Dortmund og seks mål på fem landskampar for Noreg.

– Han kjem til å bli for Noreg det som Zlatan har vore for Sverige dei to siste tiåra, sa Bernt Hulsker om 20-åringen i VGTVs sending.

Barcelona-stjerna Caroline Graham Hansen vart årets spelar for kvinner.

Philip Zinckernagel (Bodø/Glimt) vart årets spelar i Eliteserien og Sivert Mannsverk (Sogndal) årets spelar i førstedivisjon.

Rosenborgs stortalent Julie Blakstad fekk pris både som årets spelar og unge speler i Toppserien.

– Det er veldig stas. Det er ikkje ofte ein som fotballspelar får individuelle prisar, og sidan spelarane har stemt meg fram er det ekstra gøy. Det heng ganske høgt, sa ho.

Berge i rute

Det vart òg kåra årets lag for kvinner og menn. Sander Berge, som fekk naturleg plass på laget til mennene, fortalde i eit videointervju at han er i rute etter sin hamstringsoperasjon og håpar å rekke VM-kvalifiseringskampane i mars.

– Det har gått fem veker sidan skaden og fire sidan operasjonen, og eg er på god veg tilbake. Landskampane ser eg veldig positivt på. Eg gler meg til å møte gutane igjen og er veldig optimistisk med tanke på det, sa han.

