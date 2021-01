Besseberg blir skulda for korrupsjon i IBU-rapport

sport

Den tidlegare mektige presidenten i det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU), Anders Besseberg, har vorte granska i fleire år etter at han gjekk av hausten 2018.

No er rapporten ferdig, og ifølgje TV 2 blir det mellom anna hevda i rapporten at nordmannen skal ha fått millionbeløp, og at han skal ha brote Det internasjonale skiskyttarforbundets (IBU) reglar.

– Nei, dette har eg ingen kjennskap til. Dette veit eg ikkje noko om. Nei (eg kan ikkje stille til intervju, journ.anm.). Nei, nei, nei. Ha det bra, sa Besseberg då TV-kanalen snakka med han før granskingsrapporten skulle offentleggjerast.

TV 2 har òg fått stadfesta frå både IBU og den uavhengige etterforskingseininga deira, Biathlon Integrity Unit (BIU), at torsdag er dagen funna etter ei svært omfattande gransking vil bli presenterte.

(©NPK)