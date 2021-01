Ødemarksbakken til Aalesund

sport

– Vi er veldig fornøgde med å få Ødemarksbakken til AaFK. Vi har følgt han lenge og har gode referansar på han. Han er ein god kantspelar med eit spennande repertoar, seier AaFK-trenar Lars Arne Nilsen til klubbens eigne nettsider.

Ødemarksbakken har vore i Lillestrøm sidan 2018. I fjor var han lånt ut til Ull/Kisa og noterte seg for fem skåringar på 17 kampar. For LSK vart det ni kampar, men berre to av dei frå start. No blir det ein ny sesong i førstedivisjon.

– Eg har snakka med Lars Arne og Bjørn Erik (Mjølland, sportsleg leiar), og eg trur at 4-3-3 og direkte fotball, der vi skal spele oss til mange målsjansar, er noko som vil passe meg ekstremt bra, seier Ødemarksbakken.

(©NPK)