«Alpintvillingane» har følgt kvarandre i snart ti år: – Det er jo heilt sjukt

Duoen har vore saman sidan dei var elleve år i Bærum skiklub. Dei slo for alvor gjennom i Kitzbühel for eitt år sidan då Braathen leidde slalåmrennet til pause og kom på 4.-plass. I same renn tok McGrath dei første verdscuppoenga sine i slalåm.

Deretter, i årets sesong, opna Braathen med eit brak og vann storslalåmrennet i Sölden i oktober og fekk den første turen sin på pallen. To månader seinare overraska McGrath heile alpinsirkuset då han køyrde ned til 2.-plass i italienske Alta Badia.

Braathen fyller 21 år 19. april. McGrath gjer det same to dagar seinare. Og ikkje nok med det: Begge fekk ein lei utgang på sesongen då dei pådrog seg ein skade i kvart sitt venstre kne i Adelboden 8. januar. Dermed ryk òg VM og det store målet i sesongen i Cortina d'Ampezzo.

– Heilt sjukt!

Laurdag vart begge opererte av landslagslege Marc Strauss like etter kvarandre. McGrath er forundra over likskapane mellom dei, og spesielt at dei vart skadde på same tidspunkt.

– Det er jo heilt sjukt, då! Kva skal eg seie. Når det gjeld å prestere, føler eg det ikkje er tilfeldig. Vi har pusha kvarandre veldig. At Lucas gjorde det så bra som han gjorde det i Sölden og vann, og eg hadde ikkje dagen, var ein kjempemotivasjon til at eg skulle jobbe endå hardare. Så sette eg opp tempoet på mi eiga trening og køyring, så plutseleg stod eg på pallen, seier han til NTB.

McGrath innrømmer at han var forbløffa då også Braathen tok kneet i same renn medan han såg på.

– Men det med skadar burde nesten ikkje vere mogleg. Når eg fell i 1. omgang og ser på Lucas i 2. omgang, tenkte eg: «Kva skjer her no?". Det er godt vi har kvarandre, seier McGrath.

«Meant to be»

Det er òg Braathen glad fór i tida som ventar dei med rehabilitering og trening.

– Vi er «meant to be», trur eg. Vi følgjer kvarandre, svarer Braathen.

For begge ventar månader med opptrening. Ifølgje landslagslege Strauss kan McGrath vere tilbake på ski om tre–fire månader, medan det vil gå omtrent dobbelt så lenge med Braathen.

Duoen fortel at dei vil trene så mykje som mogleg saman framover. Også saman med langtidsskadde Aleksander Aamodt Kilde.

– Det er jo tøft, så klart. Det er mykje nytt. Det er eit skikkeleg slag i trynet. Det går så bra, og plutseleg er ein ute resten av sesongen. Men vi har hatt det mykje gøy hittil, seier McGrath.

Ulike

Men noko må skilje dei to 20-åringane med nærast identisk karriere og bakgrunn?

– Utanfor løypa er det klart det er litt forskjellar. Atle er veldig disiplinert og er veldig punktleg til ei kvar tid i kvardagen. Der er eg litt meir «hang loose», seier Braathen.

– Han står opp først og følgjer planen. Alt frå når han pussar tennene til når han er ute av døra. Der vil eg ha eit spelerom som er ekstremt mykje større. Eg lever litt meir i ei brasiliansk tidssone enn han. Der er vi nok veldig ulike, legg Braathen til.

På ski forklarer Braathen igjen at dei er ganske like.

– Vi deler nok same skifilosofi og skikjensle. Korleis utstyret reagerer, kan vi samkøyre veldig. Der kan vi hjelpe kvarandre med å få svar, seier Braathen.

Først skal dei hjelpe kvarandre på beina og bli klare for ein ny alpinsesong.

