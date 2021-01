VM-valet er gjort: Bergerud startar i mål mot Spania

sport

Det stadfesta landslagssjef Christian Berge på ein pressekonferanse onsdag formiddag.

Kristian Sæverås startar på benken.

Spania ligg føre Noreg på målvaktfronten i VM-statistikken. Gonzalo Pérez de Vargas toppar med 40 i redningsprosent. Sæverås (35), Bergerud (30) og Rodrigo Corrales (30) følgjer bak.

– Spania har ein spelestil i angrep som gjer at dei ofte vil innanfor nimeteren for å skyte og gjerne endå eit par meter til, seier Noregs målvakttrenar Steinar Ege til NTB.

Bergerud har vore førstevalet i fleire år for Noreg. Sæverås er no eit klar nummer to og på veg opp.

(©NPK)