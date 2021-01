VM-tala ikkje bra for Noreg: Bergerud startar som målvakt mot Spania

sport

Spania er føre Noreg på målvaktfronten. Gonzalo Pérez de Vargas toppar med 40 i redningsprosent. Kristian Sæverås (35), Torbjørn Bergerud (30) og Rodrigo Corrales (30) følgjer bak.

– Spania har ein spelestil i angrep som gjer at dei ofte vil innanfor 9-meter for å skyte og gjerne endå eit par meter til, seier Noregs målvakttrenar Steinar Ege til NTB.

Bergerud har vore eit førsteval i fleire år for Noreg. Sæverås er no ein klar nummer to og på veg opp.

– Rollene er slik i dag, og dei var slik då vi starta meisterskapen. Kampane her nede endrar ikkje på det, seier Ege.

Bergerud startar kampen. Det stadfestar landslagssjef Christian Berge på ein mediebrifing onsdag føremiddag.

Trøbbel

Christian O'Sullivan sa uoppmoda søndag at han meinte Spania og Danmark har hatt dei beste målvaktene hittil i VM.

Noreg ligg langt bak dei beste laga i VM når det gjeld skotutteljing frå strekspelarane. For norsk del ligg den heilt nede på 51 prosent. Det er i hovudsak Bjarte Myrhol (ni mål) og Petter Øverby (tolv) i desse rollene.

Myrhol har ikkje hatt noka god oppkøyring til meisterskapen etter skulderoperasjon i fjor. 38-åringen speler med openberre smerter, og det er uvisst kor mykje han toler av kamptid mot Spania.

Spania er oppe i 72 prosent skåring frå same posisjon.

Misnøgde

Det blir makedonske dommarar i kvartfinalen for Noreg. Gjorgji Nachevski og Slave Nikolov. Desse to følte Noreg at ikkje var heilt rettferdige i EM-bronsekampen i 2016. Den vann Kroatia med 31–24.

Noreg var heller ikkje tilfreds med makedonarane i VM-kampen (gruppespelet) mot Danmark i 2019.

– Danmark var best, men dei hadde dommarar som var drit dårlege heile vegen med deg, sa ein norsk spelar om dømminga i den kampen.

Spania kjem til kampen med 18 strake sigrar over Noreg. Dei to siste (i 2019) var med eitt måls margin.

Dette er kvartfinalane, alle onsdag:

Danmark – Egypt 17.30

Frankrike – Ungarn 20.30

Sverige – Qatar 20.30

Spania – Noreg 20.30

Går Noreg til semifinale, ventar kamp mot anten Danmark eller Egypt.

(©NPK)