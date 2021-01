Utanlandske idrettsutøvarar slepper ikkje inn i Noreg

sport

Fredag opna regjeringa, mot Helsedirektoratets tilråding, for at det kan gjerast unntak frå karanteneavgjerdene slik at det kan arrangerast ei rekkje verdscuprenn i Noreg i februar og mars.

Onsdag stengde statsminister Erna Solberg for denne moglegheita då ho presenterte tiltak som i praksis er å stengje grensene til utlandet.

– Nei, det er ikkje laga opning for at kulturpersonlegdommar eller idrettsutøvarar eller andre får unntak frå desse reglane, sa statsminister Erna Solberg.

Reglane vil bli vurderte på nytt om to veker og er i samsvar med tilrådinga til Helsedirektoratet.

Det skal etter planen arrangerast rundt 30 enkeltkonkurransar i verdscupen i langrenn, hopp, kombinert og alpint i februar og mars. Det første skal arrangerast i Lillehammer 12.–14. februar.

