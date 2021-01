Start-spelar meldt av kommunen for brot på karantenereglar

sport

Eliteserieklubben stadfestar sjølv meldinga på nettsidene sine.

– Vedkommande har ved to høve vore på trening saman med andre når han var i innreisekarantene. Vi ser alvorleg på forholdet gitt dei konsekvensane det har gitt med personar i karantene, og at det skjer i ei tid med skjerpa tiltak, seier beredskapssjef Sigurd Paulsen i Kristiansand kommune til lokalavisa Fædrelandsvennen.

I Start legg ein seg flat og beklagar situasjonen som har oppstått.

«Vi synes det er sterkt beklagelig at dette har skjedd og ser veldig alvorlig på at en av våre ansatte kan ha brutt karantenereglene. Vi forstår at kommunen har valgt å anmelde dette og avventer nå den videre saksgangen», heiter det i ei pressemelding frå klubben.

Åtte personar knytte til eliteserieklubben er sett i karantene som følgje av dei er definerte som nærkontaktane til den aktuelle spelaren.

Spelaren opplyser ifølgje Fædrelandsvennen, via Starts mediesjef, at han ikkje ønskjer å kommentere meldinga.

(©NPK)